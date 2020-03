Reese Witherspoon und Laura Dern üben Social Distancing bei Spaziergang

Anzeige

Los Angeles. Die Oscar-Preisträgerinnen Reese Witherspoon (43) und Laura Dern (53) demonstrieren beim gemeinsamen Spaziergang den wegen der Coronavirus-Pandemie geforderten Abstand zwischen Personen. "So sieht 'Social Distancing' aus", schrieb Witherspoon am Freitag auf Instagram Story zu Fotos der befreundeten Schauspielerinnen auf einem Spazierweg. Die beiden Co-Stars aus der Fernsehserie "Big Little Lies" gehen dabei demonstrativ auf Distanz, während sie winkend in die Kamera grinsen. Experten raten zu etwa zwei Metern Abstand voneinander, um Ansteckungen zu vermeiden.

Den Spaziergang hätten sie vor einigen Tagen gemacht, bevor die Anweisung kam, zu Hause zu bleiben, schreibt Witherspoon. Nun würden sie drinnen verweilen, damit alle sicher sind. Am Donnerstagabend (Ortszeit) hatte der Gouverneur von Kalifornien für alle Bürger des Westküstenstaates eine weitreichende "Stay at Home"-Anordnung verkündet. Spaziergänge, wichtige Einkäufe und Erledigungen sind allerdings noch erlaubt.

RND/dpa