Rebel Wilson: Seit ich abgenommen habe, behandeln mich Leute anders

Sydney. Die australische Schauspielerin Rebel Wilson („Pitch Perfect“) wird seit ihrem starken Gewichtsverlust nach eigenen Worten anders behandelt. „Jetzt, wo ich gut in Form bin, bieten mir die Leute an, meine Einkäufe zum Auto zu tragen, oder halten mir die Tür auf“, sagte die 40-Jährige in einer australischen Radioshow am Mittwoch. „Als du dicker warst, haben Menschen dich nicht unbedingt zweimal angeschaut.“

Diese Entwicklung finde sie sehr interessant, sagte Wilson. „Ich dachte immer, dass ich mit allen Maßen gut aussah. Und ich war immer ziemlich selbstbewusst.“ Die Australierin, die unter anderem als „Fat Amy“ in der „Pitch Perfect“-Filmreihe bekannt wurde, hatte vergangenes Frühjahr ihren Fans mitgeteilt, dass sie abnehmen wolle. Das Jahr 2020 über - Wilson selbst nannte es das „Jahr der Gesundheit“ - postete sie regelmäßig Fotos, auf denen sie deutlich schlanker wirkt.