Rebecca Mir verrät: Ihr Baby wird ein Junge

Rebecca Mir ist schwanger und erwartet bald ihr erstes Kind mit Ehemann und Tänzer Massimo Sinato. Und nun hat das Model auch das Geschlecht des sehnlichst erwarteten Nachwuchses verraten: Es wird ein Junge.

Auf Instagram schreibt die 29-Jährige zu einem Bild von sich mit ihrem Mann, der ihr von hinten zärtlich auf den Kopf küsst: „Ich liebe meine Jungs. Mama und Papa können es gar nicht erwarten, dich endlich kennenzulernen.“ Dazu setzt sie den Hashtag #itsaboy, zu Deutsch: „Es ist ein Junge.“

Kurz zuvor hatte Mir sich mit einem Gastauftritt bei „Germany‘s Next Topmodel“, wo sie einst selbst teilnahm, in die Babypause verabschiedet. „Danke @heidiklum für diesen super tollen & lustigen Drehtag. Das war meine letzte Show im TV ... jetzt bin ich erst mal komplett in Mama Pause“, hieß es da von ihr.

Sinato setzt bei „Let’s Dance“ aus

Auch ihr Mann Sinato, der normalerweise als Profitänzer bei „Let‘s Dance“ mitmacht, setzt dort in der aktuellen Staffel wegen des erwarteten Nachwuchses aus.