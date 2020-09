Raúl Richter und Freundin nackt unter der Dusche auf Instagram - Foto sorgt für Diskussion

Anzeige

Einen sehr freizügigen Einblick in sein Privatleben gewährt der ehemalige GZSZ-Star Raúl Richter seinen rund 150.000 Followern bei Instagram. Dort postet der 33-Jährige ein intimes Schwarz-Weiß-Foto, das ihn mit seiner Freundin Vanessa Schmitt nackt und küssend unter der Dusche zeigt, aufgenommen offenbar im Urlaub auf Kreta. Doch gehört so ein Foto wirklich auf Instagram?

Etliche seiner Follower sehen die hüllenlose Aufnahme jedenfalls kritisch: „Wollt ihr jetzt in die Pornobranche? Wie billig ist das denn bitte“, schreibt einer. „Ihr habt es ja ganz schön nötig, Aufmerksamkeit zu bekommen.“ Ein anderer Fan des Schauspielers fragt sich: „Ist das nicht eher was fürs private Fotoalbum?“ Wieder ein anderer schreibt: „Wieso hat man das nötig? Man kann auch normale Bilder posten.“ Und ein Follower findet: „Traurig, dass solche Intimitäten in der Öffentlichkeit ausgetauscht werden müssen.“

„Unglaublich ästhetisches Foto“

Doch längst nicht alle Kommentare sind negativ: „Was für ein wunderschönes Bild. Sorry, aber einen negativen Kommentar hierzu loszulassen, ist wohl um einiges unpassender als dieses unglaublich ästhetische Foto! Gerne mehr davon“, findet ein Fan. Und ein anderer schreibt: „Wow... Hammerfoto. Find ich sehr ästhetisch. Und gewagt. Aber man sieht ja nichts. Mehr davon. Seid ein tolles Paar.“

Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer Raúl Richter schreibt zu dem Foto übrigens: „Ich glaube, hier muss ich jemanden festnehmen“, gefolgt von den Hashtags #kreta #holiday #couplegoals #shower und #hotel.