Rassismus-Vorwürfe: Youtuberin Dagi Bee bittet um Entschuldigung

Die Youtuberin und Influencerin Dagi Bee (26) bittet nach Rassismus-Vorwürfen um Entschuldigung. Hintergrund ist ein im Dezember auf dem Youtube-Kanal ihrer Schwester Leni (16) veröffentlichtes und mittlerweile wieder gelöschtes Video („Die Spicy Ramen Challenge“), in dem eine abfällige Bemerkung über den Geruch in einem Lebensmittelmarkt fiel. „Ich habe einen Fehler gemacht“, schrieb Dagi Bee jetzt in ihrer Instagram-Story. „Es tut mir wirklich leid.“

„Die Aussage über den Supermarkt stand unseres Empfindens nach niemals im Zusammenhang mit einer Kultur. Für uns hatte es dieselbe Bedeutung, als würde man über jeden beliebigen Supermarkt sprechen“, erklärte Dagi Bee in der inzwischen nicht mehr abrufbaren Instagram-Story. „Daher fiel es mir anfangs auch schwer, die aufkommenden Rassismus-Vorwürfe nachzuvollziehen, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, und diese ist berechtigt.“

Dagis Schwester: „Der Kommentar war rassistisch, das weiß ich jetzt“

Rassismus-Vorwürfe ließen sie natürlich nicht kalt, sie wolle niemanden diskriminieren und beleidigen, schrieb die 26-Jährige weiter. „Das Problem ist, Kommentare dieser Art sind genau das, was man unter Alltagsrassismus versteht. Die Erkenntnis war schockierend für mich“, so Dagi Bee weiter. Man könne rassistische Kommentare machen, ohne Rassistin zu sein. „Der Kommentar war respektlos und verletzend, vor allem für diejenigen, die schon lange mit Vorurteilen und Klischees wie diesem zu kämpfen haben.“ Sie hätte sensibler und aufmerksamer sein müssen, betonte die Youtuberin, der Post endete mit den Worten: „Es tut mir wirklich leid.“

Auch ihre Schwester Leni äußerte sich in ihrer Instagram-Story und schrieb dort: „Das Video ist nicht mehr online zu finden – nicht, weil ich das Thema unter den Teppich kehren will, sondern weil ich niemanden verletzen möchte.“ Der Kommentar sei rassistisch gewesen, das wisse sie jetzt.