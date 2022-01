Rassismus im Dschungelcamp: So gingen andere Reality-Shows mit Skandalen um

Anzeige

Erst meisterten sie gemeinsam die Dschungelprüfung, dann entfachte der Streit. Linda Nobat und Janina Youssefian beleidigten sich gegenseitig - bis Youssefian ihre Konkurrentin mit „Geh zurück in deinen Busch!“ rassistisch beschimpfte. Die Reaktion folgte prompt: Youssefian musste das Camp verlassen. „RTL duldet ein derartiges Verhalten nicht“, erklärte der Sender auf Twitter.

Der Rassismus-Eklat im Dschungelcamp war nicht der erste Skandal in einer Promi-Show. Wer fiel bereits in anderen Formaten durch inakzeptables Verhalten auf? Und wie reagierten die Sender darauf? Eine Auswahl.

Dschungelcamp: DJ Tomekk fliegt wegen Hitlergruß raus

2008 kam es zum ersten Rauswurf aus dem Dschungelcamp. Das damalige Moderatorenduo Sonja Zietlow und Dirk Bach erklärte den Bewohnern, an diesem Tag würde niemand aus dem Camp gewählt, Musiker DJ Tomekk habe das Camp verlassen müssen. Den Grund erfuhren zunächst nur die Zuschauer, nicht aber die Bewohner: Es war ein Video aufgetaucht, das DJ Tomekk kurz vor seiner Abreise ins Dschungelcamp in einem australischen Hotel zeigte. Er machte den Hitlergruß, marschierte auf der Stelle und stimmte eine verbotene Strophe des Deutschlandliedes an.

Ein solches Verhalten sei für den Sender nicht tolerierbar, erklärte RTL damals. Heute ist es ruhig um den 46-Jährigen geworden. DJ Tomekk widmet sich jedoch nach wie vor der Musik. Er arbeitet mit internationalen Stars der Rap-Szene zusammen und legt in verschiedenen Clubs auf. Nach exzessivem Drogen- und Alkoholkonsum lebt er inzwischen abstinent. 2020 erschien seine Autobiographie „Ich lebe für Hip Hop“.

„Sommerhaus der Stars“: Andrej Mangold und Jennifer Lange mussten für Mobbing gehen

2020 sorgte das Bachelor-Paar von 2019 für Aufregung im Format „Sommerhaus der Stars“. Andrej Mangold und Jennifer Lange mobbten Langes Bachelor-Konkurrentin Eva Benetatou über mehrere Folgen hinweg und beleidigten sie aufs Äußerste. RTL schritt nicht ein. Schließlich kam Benetatou ein Spiel zu Gute: Sie durfte entscheiden, wer das Haus verlassen muss - und schmiss die beiden in der siebten Folge aus der Show.

Während der Ausstrahlung des Reality-Formats schien Mangold und Lange ihr Benehmen scheinbar zunächst zu Gute zu kommen - die Anzahl ihrer Follower auf Instagram wuchs, eine Spuckattacke auf Mangold brachte ihm Mitgefühl, aber auch viel Aufmerksamkeit ein. Die Konsequenzen für ihr Mobbing folgten erst nach dem Ende der Show: Einige Werbepartner kündigten ihre Kooperationen mit den beiden Promis. Nach ihrer Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ trennten sich Mangold und Lange voneinander. Lange ist inzwischen mit dem Musiker Darius Zander in einer Beziehung. Mangold nahm nach seinem Aufenthalt im Sommerhaus bei „Kampf der Realitystars“ teil.

Homophobie bei „Promis unter Palmen“: Marcus Prinz von Anhalt muss die Koffer packen

In der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ sorgte der von Frédéric Prinz von Anhalt adoptierte Marcus Prinz von Anhalt 2021 für einen Eklat. In dem Reality-Format reduzierte der frühere Bordellbesitzer Frauen auf ihr Äußeres und beleidigte schließlich Dragqueen Katy Bähm alias Burak Bildik. Es sei „eklig, wenn zwei Männer sich küssen“ und Bähm sei „eine Schwuchtel“.

Für diese Äußerungen zog Sat.1 zunächst keine Konsequenzen - die übrigen Promis des Formats schon. Sie verteidigten Bähm und schickten Marcus Prinz von Anhalt wegen seines Benehmens bereits in der Auftaktfolge nach Hause. Sat.1 begrüßte diese Entscheidung anschließend auf Twitter mit den Worten: „Marcus muss die Villa verlassen. Und das ist gut so.“ Für das zurückhaltende Verhalten des Senders gab es viel Kritik. Erst im Nachgang erklärte der Sender, von Anhalt nie wieder auftreten zu lassen und löschte die Folge aus der Mediathek.

Wegen des Tods von Show-Teilnehmer Willi Herren wurde die Staffel nicht bis zum Ende ausgestrahlt. Inzwischen hat Sat.1 „Promis unter Palmen“ komplett abgesetzt. Von Anhalt war seither in keinem Reality-Format mehr zu sehen.

„Sommerhaus der Stars“: Mike Cees-Monballijn wird toxische Männlichkeit vorgeworfen

Im vergangenen Jahr konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer von „Sommerhaus der Stars“ beobachten, wie Mike Cees-Monballijn seine Frau Michelle Monballijn immer wieder zurecht wies, bevormundete und sogar anschrie. Auch Monballijns Ex-Freund Mola Adebisi war unter den Teilnehmern. Von der früheren Beziehung erfuhr Cees-Monballijn allerdings erst im Sommerhaus - und verbot seiner Freundin den Umgang mit ihrem Ex-Partner: „Ab diesem Punkt ist er dein Feind.“

In den sozialen Medien äußerten sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer entrüstet über Cees-Monballijns Verhalten und warfen ihm toxische Männlichkeit vor. Auch Monballijns Ex-Partner Adebisi nannte ihre jetzige Beziehung toxisch.

RTL griff in der Show nicht ein. Der Sender reagierte mit einem wöchentlichen Live-Format, in dem problematische Themen nachträglich aufgearbeitet wurden. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer forderten Warnhinweise während der entsprechenden Szenen. Nach Ausstrahlung der Reality-Show bekam das Paar Besuch vom Jugendamt. Das kam aber zu dem Ergebnis, das Wohl von Michelles Töchtern Ann Jolie (10) und Lijan Jazz (3) sei nicht gefährdet.