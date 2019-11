Rapper T.I.: So rechtfertigt er den Jungfrauentest bei seiner Tochter

Anzeige

Rapper T.I. hat kürzlich mit einem Auftritt in der Sendung „Ladies Like US“ für Empörung gesorgt. Der 39-Jährige erzählte in der TV-Show, dass er seine Tochter jedes Jahr zum Gynäkologen begleiten würde, um ihre Jungfräulichkeit überprüfen zu lassen – eine Aussage, die einen Shitstorm auslöste.

Nun ruderten T.I. und seine Frau Tameka „Tiny“ Harris in der Sendung „Red Table Talk“ zurück. Er habe die Kommentare auf „sehr scherzhafte Weise“ gemacht, zitiert die „Washington Post“ aus der Sendung. Die Termine beim Gynäkologen hätten stattgefunden, als seine Tochter 15 und 16 Jahre alt gewesen sei, und nicht er, sondern seine Frau hätte seine Tochter begleitet. Als er zum ersten Mal darüber sprach, habe er die Sensibilität des Themas nicht verstanden, inzwischen sehe er das anders. Weiter sagt T.I., dass er seine Tochter lediglich habe schützen wollen.

Die 18-Jährige habe ihren Vater dazu ermutigt, das Thema klarzustellen. Es sei ihr sehr unangenehm gewesen, dass ihr Vater so offen darüber sprach.

RND/ce