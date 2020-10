Rapper Lil Wayne schwärmt von „großartigem“ Treffen mit Trump

Anzeige

Anzeige

Miami. US-Präsident Donald Trump hat von US-Rapper Lil Wayne (38, „Lollipop“) kurz vor der Wahl am 3. November Unterstützung bekommen. „Hatte gerade ein großartiges Treffen mit Donald Trump“, schrieb der Musiker am Donnerstag auf Twitter. Vor drei US-Fahnen posierten sie Seite an Seite mit einem Daumen-Hoch-Zeichen für ein Foto. Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany bestätigte, dass ein Treffen in Miami am Rande von Trumps Wahlkampfveranstaltungen im US-Staat Florida stattgefunden habe.

Trump habe ihnen heute zugehört und Hilfe zugesichert, schrieb Wayne in seinem Tweet. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Dwayne Michael Carter Jr. heißt, verwies auf Trumps sogenannten „Platin-Plan“. Der Republikaner verspricht darin unter anderem drei Millionen neue Jobs für Afroamerikaner, 500 000 neue Unternehmen von Schwarzen sowie einen besseren Zugang zu Bildung und Ausbildung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Trump hat in Musikszene nur wenige prominente Fans

Anzeige

Trump hat in der Musikszene nur wenige prominente Fans. Zu ihnen zählen Rapper-Rocker Kid Rock, Punk-Pionier John Lydon und Kiss-Mitgründers Ace Frehley. Zeitweise zählte auch Rapper Kanye West zu seinen Unterstützern.