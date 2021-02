Rapper Lil Nas X: „Saß im Hotelzimmer und habe überlegt, alles zu beenden“

Anzeige

Berlin. US-Rapper Lil Nas X („Holiday“) hat während seiner Zeit am College Depressionen bekommen. „2017 wurde ich als Erster in meiner Familie am College angenommen“, erzählte er in einer TikTok-Videoreihe mit dem Titel „My Life Story“ (Meine Lebensgeschichte). „Ich wurde depressiv, hatte keine Freunde, und dann ist in der Zeit auch noch meine Großmutter gestorben.“