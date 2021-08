Rapper Lil Nas X kündigt Debütalbum an: „War für mich Therapie“

Anzeige

Los Angeles. Nach mehreren großen Hits und Auszeichnungen hat US-Rapper Lil Nas X das Datum für die Veröffentlichung seines ersten Albums bekanntgegeben. Sein Debütalbum „Montero“ - benannt nach seinem bürgerlichen Namen Montero Lamar Hill - soll am 17. September erscheinen, wie der 22-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter ankündigte.

„An diesem Album zu arbeiten war für mich Therapie“, schrieb der Rapper. „Ich habe gelernt, den Versuch aufzugeben, die Wahrnehmung der Menschen davon, wer ich bin, was ich kann und wo ich sein werde, zu kontrollieren. Mir ist bewusst geworden, dass die einzige Meinung über mich, die zählt, meine eigene ist.“

Dazu postete der zweifache Grammy-Gewinner einen Videoclip, in dem er selbst als futuristischer Nachrichtensprecher zunächst auf seine zuletzt veröffentlichte Single „Industry Baby“ anspielt und sich dabei selbstironisch als „untalentierter Schwuler“ bezeichnet.

Der 22-Jährige gehört zu einer kleinen, aber wachsenden Zahl von US-Rappern, die offen über ihre Homosexualität sprechen. Seinen Durchbruch hatte der in Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit „Old Town Road“. Anfang April landete er mit „Montero (Call Me By Your Name)“ seinen zweiten Nummer-eins-Hit in den USA.