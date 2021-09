Rapper Kanye West auf privater Kunsttour in Berlin unterwegs

Anzeige

Berlin. Der US-amerikanische Rapper Kanye West („Donda“) hat sich in Berliner Kultureinrichtungen umgesehen. Dabei besuchte der 44-Jährige auch den Bunker der Sammlung Boros in Mitte. Christian Boros bestätigte am Donnerstag einen privaten Besuch.

Beim KW Institut für Zeitgenössische Kunst streifte sich West, der seinen Namen gern in Ye ändern möchte, einen Hoody mit den Initialen KW über. Der Kapuzenpulli ist inzwischen ausverkauft. KW-Direktor Krist Gruijthuijsen kündigte über seinen Instagram-Account baldigen Nachschub an.

Nach einem Bericht des Kunstmagazins „Monopol“ besuchte West auch die Ausstellung „Berl Berl“ von Jakob Kudsk Steensen in der Halle am Berghain und die Julia Stoschek Collection.