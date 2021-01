Rapper Dr. Dre im Krankenhaus - Einbruchsversuch in seinem Haus

Anzeige

Los Angeles. Während der amerikanische Rapper Dr. Dre im Krankenhaus behandelt wird, haben Einbrecher offenbar versucht, in sein Haus einzudringen. Die Polizei in Los Angeles bestätigte nach Berichten der Nachrichtensender NBC und ABC am Mittwoch die Festnahme von vier Männern in Zusammenhang mit einem Einbruchsversuch in Dre’s Villa in dem Stadtteil Brentwood. Der Vorfall soll sich am Dienstagabend (Ortszeit) ereignet haben. In einem Fahrzeug der Tatverdächtigen sei ein Rucksack mit Einbruchswerkzeugen gefunden worden, hieß es.

Der Rapper und Musikproduzent, der mit bürgerlichem Namen Andre Young heißt, war US-Medien zufolge am Montag in eine Klinik in Los Angeles eingewiesen worden. „Es geht mir toll und ich erhalte hervorragende Betreuung von meinem medizinischen Team“, schrieb der 55-Jährige am Dienstag in einer Mitteilung auf Instagram. „Ich werde bald das Krankenhaus verlassen und wieder daheim sein.“ Er bedankte sich bei seiner Familie, seinen Freunden und Fans für ihre Genesungswünsche.

Weshalb er im Krankenhaus ist, schrieb er nicht. Sein Sprecherteam äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht. Kollegen wie die Rapperin Missy Elliott und der Rapper und Schauspieler Ice Cube wünschten Dr. Dre auf Twitter gute Besserung.