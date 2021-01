Rapper Dr. Dre aus Klinik entlassen: „Ich werde bald wieder zu Hause sein“

Anzeige

Los Angeles. Der US-Rapper Dr. Dre fühlt sich nach einer Behandlung im Krankenhaus auf dem Weg der Besserung. „Ich komme aus dem Hospital und werde bald wieder zu Hause sein“, verkündete der 55-jährige Musiker und Produzent am Dienstagabend (Ortszeit). Es gehe ihm gut und er werde hervorragend umsorgt.

Arterienerweiterung im Gehirn

Dre war laut einem Bericht der Online-Boulevardzeitung TMZ am Montag wegen einer Arterienerweiterung im Gehirn in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht worden. Seine Büro äußerte sich zunächst nicht.

Dre heißt mit bürgerlichem Namen Andre Young, hat Hits für Tupac, Snoop Dogg, Eminem und andere produziert und sieben Grammys gewonnen.