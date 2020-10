Rammstein-Notenbuch für mehr als 10.000 Euro versteigert: Geld geht an Hospiz

Anzeige

Für einen guten Zweck hat die Band Rammstein einem Hospiz an der Mecklenburgischen Seenplatte ein handsigniertes Notenbuch geschenkt. Das Hospiz in Waren an der Müritz versteigerte das besondere Exemplar - und bekam ganze 10.050,51 Euro dafür, wie die “Ostsee-Zeitung” (OZ) berichtet.

Weil das Hospiz in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie seine Veranstaltungen zum einjährigen Bestehen der DRK-Einrichtung absagen musste und so keine Möglichkeit hatte, auf diesem Weg Spenden zu sammeln, mussten sie sich etwas anderes überlegen. Hospiz-Mitarbeiterin Katharina Wennmann war dann laut OZ auf die Idee gekommen, Rammstein um Hilfe zu bitten - mit Erfolg. Frontsänger Till Lindemann kommt selbst aus Mecklenburg-Vorpommern und schickte der Mitarbeiterin demzufolge das Notenbuch, das später teuer versteigert wurde.

Von dem Geld werden auch letzte Wünsche erfüllt

Wer der glückliche Käufer ist, ist demnach unbekannt. Doch Gutes getan hat er definitiv: Der Erlös komme zu 100 Prozent dem Hospiz zugute, so Hospiz-Leiterin Claudia Bajorat zur OZ. Die Krankenkassen tragen demzufolge zwar 95 Prozent der Kosten für das Hospiz, aber einen Eigenanteil in Höhe von fünf Prozent muss der DRK-Kreisverband Mecklenburgische Seenplatte als Träger selbst aufbringen - was je nach Auslastung der Einrichtung bis zu 50.000 Euro sein könnten. “Auch um letzte Wünsche der Gäste zu erfüllen, sind solche Gelder wichtig”, erklärt Claudia Bajorat der Zeitung.