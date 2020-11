Der dritte Junge: Rammstein-Drummer ist wieder Vater geworden

Anzeige

Normalerweise hält sich Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider sehr zurück, wenn es darum geht, Details aus seinem Privatleben preiszugeben. Doch bei der Geburt seines dritten Sohnes machte er nun eine süße Ausnahme.

Schneider postete ein Foto seines Neugeborenen auf seinem offiziellen Instagram-Kanal und schrieb dazu: „Hello my lovely newborn boy“ (dt.: Hallo, mein reizender, neugeborener Junge). Den Satz ergänzte er mit dem Hashtag #3sons. Auf der Aufnahme ist ein schlafender Junge in Leinenklamotten zu sehen.

Prominente Freunde gratulierten bereits via Instagram. So schrieb Alec Völkel von der Countryrockband The BossHoss: „Welcome little Schneiderlein!“ und postete drei Emoji-Herzen dazu. Der ehemalige Handballstar Stefan „Kretzsche“ Kretzschmar schrieb: „Lass mal hören. Willkommen.“