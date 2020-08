“Raffaello Summer Dinner”: Sylvie Meis und Co. feierten die erste Party in Zeiten von Corona

Anzeige

Berlin. Das “Raffaello Summer Dinner” am Donnerstagabend im Hof der Königlichen Porzellan-Manufaktur in Berlin war die erste richtige Promiveranstaltung seit einem halben Jahr. Entsprechend mit Spannung erwartet wurde die Umsetzung der geltenden Corona-Maßnahmen bei allen Beteiligten.

Gerade mal 50 Gäste wie Moderatorin Sylvie Meis, Schauspielerin Ruby O. Fee und Topmodel Franziska Knuppe waren eingeladen. Auch sonst war vieles anders als sonst. Die Promis gingen nach einem streng durchgetakteten Zeitplan einzeln über den roten Teppich. Auf dem waren weiße Kreuze eingezeichnet, auf denen sie stoppen sollten, um mit den TV-Teams zu sprechen.

Diese waren in einzelnen Boxen untergebracht, die durch Plexieglasscheiben voneinander getrennt waren. Nach dem roten Teppich kamen die Gäste an einer Rasenfläche vorbei, auf der die sechs Reporter standen, die für die Veranstaltung zugelassen wurden.

Auf dem roten Teppich klebten weiße Kreuze als Markierungen für die Promis. © Quelle: Thomas Kielhorn

Das Dinner selbst fand im Freien unter einem riesigen Partyzelt statt. Es gab 14 runde Tische, an denen jeweils bis zu vier Personen sitzen durften. Sie waren auch der einzige Ort, an dem die Masken abgenommen werden durften. “Es ist das allererste Mal, dass ich für eine Veranstaltung einen Mundschutz auf mein Kleid abgestimmt habe”, sagte Sylvie Meis zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “In dieser neuen Normalität ist es wichtig, dass das Leben weitergeht.” Für die Moderatorin ist es die letzte große Veranstaltung vor ihrer eigenen Hochzeit Ende September.

Lukas Sauer (links) und Leonard Freier beim Ellenbogen-Check. © Quelle: Thomas Kielhorn

Ellenbogen-Check zur Begrüßung

Promis wie Ex-Bachelor Leonard Freier und Schauspieler Lukas Sauer freuten sich, sich mal wiederzusehen und begrüßten sich mit einem Ellenbogen-Check. Auffällig viele Gäste kamen alleine und ohne ihre Lebenspartner. So auch Schauspielerin Ruby O. Fee, die ohne ihren Freund Matthias Schweighöfer vorbeischaute. “Wir haben vorher die ganzen Regeln für heute Abend bekommen und ich dachte, wenn wir sowieso alle Abstand halten und Masken tragen, kann ich mir das mal angucken. Das ist ja genauso wie wenn man in den Supermarkt geht und dort unter Menschen ist”, sagte Ruby O. Fee zum RND. “Ich hatte jetzt wieder ein paar Drehtage für einen Kinofilm in Köln. Es ist schon ungewohnt, wenn alle mit Masken rumlaufen müssen und man ständig Corona-Tests machen muss.”

In den letzten Jahren hatte Ferrero immer im Juni zur “Raffaello Summer Night” eingeladen. Dann mit viel mehr Gästen aus der ganzen Welt. In diesem Jahr fand die Veranstaltung nun erstmals in ganz kleinem Rahmen und unter strengen Vorgaben statt. “Wir haben gesehen, dass alle Prominenten zu Hause gesessen haben, und in den Medien war nichts Neues. Wie können wir es da schaffen, ein kleines Stück Kultur zu erhalten”, sagt Sabine Lohr, Sprecherin der Unternehmenskommunikation Ferrero zum RND. “Für uns war es wichtig, dass wir ein neues Konzept mit allen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen schaffen, dass sich jeder wohlfühlt.”

Das Dinner fand zugunsten des “Kinderschutzbundes e.V.” statt. Schirmherr war Sänger Thomas Anders, der von den Veranstaltern einen Check in Höhe von 30.000 Euro entgegennehmen durfte.