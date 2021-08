Queen spricht Opfern von Erdbeben in Haiti ihr Beileid aus

Anzeige

Balmoral. Queen Elizabeth II. hat den Opfern und Betroffenen des verheerenden Erdbebens in Haiti ihr Beileid ausgesprochen. „Ich bin zutiefst betrübt über die tragischen Todesfälle und die Zerstörung, die das Erdbeben in Haiti angerichtet hat“, schrieb die Monarchin in einer am Montag veröffentlichten Botschaft an den Premierminister von Haiti. „Meine Gedanken und Gebete sind bei denen, die ihr Leben, ihre Lieben oder ihr Zuhause verloren haben, sowie bei den Rettungskräften in ihrem Einsatz“, hieß es weiter. Die 95-Jährige verbringt derzeit ihren Sommerurlaub auf dem königlichen Schloss Balmoral in den schottischen Highlands.

Bei dem Erdbeben in Haiti wurden Hunderte getötet, am Montag war von fast 1300 Toten die Rede. Weitere Opfer werden befürchtet. Die Ereignisse wecken Erinnerungen an 2010: Damals starben mehr als 220.000 Menschen, mehr als 300.000 wurden verletzt, über eine Million Menschen verloren ihr Zuhause.