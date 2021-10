Queen-Schlagzeuger Roger Taylor nennt Impfgegner „erbärmlich“

Anzeige

London. Queen-Schlagzeuger Roger Taylor (72) hat Impfgegner als „erbärmlich“ kritisiert. Er verstehe solche Menschen überhaupt nicht, sagte Taylor der britischen Nachrichtenagentur PA. „Es scheint aus purer Ignoranz sowie einer Portion Arroganz und den Verschwörungstheorien geboren zu sein.“ Impfungen würden „natürlich“ helfen, sagte Taylor. „Wir können uns glücklich schätzen, sie zu haben, damit unsere Körper das Virus bekämpfen können.“

Der Musiker nannte Impfpässe bei Großveranstaltungen eine „großartige Idee“. Er verstehe nicht, dass Veranstalter zögerten, den Impfstatus von Konzertbesuchern zu kontrollieren. „Es macht total Sinn, und diese Debatte über angebliche Einschränkung der Freiheitsrechte ist völliger Schwachsinn, wenn man doch ohnehin über sein Mobiltelefon und andere Methoden verfolgt werden kann.“

Taylor hat erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt ein Solo-Album veröffentlicht und will damit im Oktober in Großbritannien mehrere Konzerte geben. Auch gemeinsam mit Queen-Kollege Brian May und dem neuen Sänger Adam Lambert ist der Drummer noch häufig auf Tournee. „Ticktack, die Zeit rast nur so, wenn man so alt ist wie Brian und ich“, sagte Taylor. „Wir werden älter, und wir werden es nicht mehr so lange machen können, deshalb wollen wir weitermachen, solange es noch geht.“