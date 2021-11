Queen sagt ersten öffentlichen Auftritt seit Krankenhausaufenthalt ab

Anzeige

Wegen einer Verletzung am Rücken nimmt die britische Königin Elizabeth II. am Sonntag nicht an einem Gottesdienst zum Remembrance Day teil. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Die 95-jährige Queen hatte in den vergangenen Wochen auf ärztlichen Rat mehrere Termine abgesagt. Der Gottesdienst hätte ihr erster öffentlicher Auftritt seit den Absagen sein sollen.

Die Queen habe sich den Rücken verrenkt, erklärte der Palast. Sie sei „enttäuscht“, den Gottesdienst in London zu versäumen.

Im Oktober hatte sich Elizabeth zu Untersuchungen in ein Krankenhaus begeben und dort eine Nacht verbracht. Am 29. Oktober erklärte der Palast, ihr sei eine zweiwöchige Ruhepause verordnet worden. Ihren geplanten Auftritt bei der internationalen Klimakonferenz im schottischen Glasgow sagte die Queen ab, sandte aber eine Videobotschaft.

Am Remembrance Day wird in den Staaten des Commonwealths der Toten des Ersten Weltkriegs gedacht.