Queen, Prinz William und George: So kochen die Royals für Weihnachten

In diesem Jahr war ziemlich viel los im britischen Königshaus: Der Sex-Skandal um Prinz Andrew, der Autounfall von Prinz Philip und der Brüderzwist zwischen Prinz William und Prinz Harry - um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wichtig also, dass das britische Königshaus kurz vor Weihnachten nochmal etwas Harmonie verbreitet - mit einem seltenen Vier-Generationen-Foto.

Das Bild zeigt Queen Elizabeth mit den künftigen Königen Großbritanniens: Prinz Charles, Prinz William und Prinz George. Das Quartett bereitet vor einem Weihnachtsbaum im Musikzimmer des Buckingham Palastes den traditionellen Christmas Pudding zu. Die vorweihnachtliche Aktion fand im Rahmen der Initiative "The Royal British Legion's Together at Christmas" statt. Traditionell wird die auch als Plumpudding bekannte Speise in Großbritannien am 1. Weihnachtstag serviert.

RND/lob