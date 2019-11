“Queen of Pop” kommt zu spät: Fan reicht Klage gegen Madonna ein

Anzeige

Anzeige

Miami. Die Pop-Sängerin Madonna weiß, wie man einen sagenhaften Auftritt hinlegt - und erscheint dafür auch öfter mal zu spät zu ihren eigenen Konzerten. Um ihrer Unpünktlichkeit entgegen zu kommen wurde jetzt ein Konzert in Miami um zwei Stunden nach hinten verschoben. Ein Mann aus dem US-Bundesstaat Florida hat deswegen Klage gegen die "Queen of Pop" eingereicht, wie "ABC News" berichtete.

Fan bekommt Tickets nicht erstattet

Wie das amerikanische News-Portal weiter bekannt gab, hatte der Fan drei Tickets im Wert von knapp 1025 US-Dollar (etwa 927 Euro) für die "Madame X Tour" der 61-jährigen Sängerin gekauft. Das Konzert soll am 27. Dezember um 20:30 Uhr (Ortszeit) in Miami Beach stattfinden. Zu Beginn ihrer Live-Tour im August, war Madonna bereits zwei Stunden zu spät zu ihrem Konzert in Philadelphia erschienen, wie "ABC News" ebenfalls berichtete. Um der Sängerin entgegen zu kommen, wurden daher alle Shows, auch die in Miami, um zwei Stunden nach hinten verschoben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Für den Fan war das für ein Konzert, was unter der Woche stattfindet, laut "ABC News" zu spät. Er habe versucht die knapp 900 Euro teuren Tickets zurückzuerstatten, jedoch ohne Erfolg.

RND/al