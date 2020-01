Queen nach Krisengipfel: Harry und Meghan bleiben Teil der Familie

Anzeige

London. Im Anschluss an ein Krisentreffen des britischen Königshauses hat Queen Elizabeth II. in einer Stellungnahme betont, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan Teil der königlichen Familie bleiben. "Heute hat meine Familie konstruktive Diskussionen über die Zukunft meines Enkels und seiner Familie geführt. Meine Familie und ich unterstützen Harry und Meghans Wunsch, ein neues Leben als junge Familie zu führen. Auch wenn wir es bevorzugt hätten, dass sie vollzeit Teil der königlichen Familie bleiben, respektieren und verstehen wir ihren Wunsch, ein unabhängigeres Leben zu führen, während sie ein geschätzter Teil meiner Familie bleiben", heißt es in dem Statement, dass das Königshaus im Anschluss an das Gespräch im Landhaus Sandringham veröffentlichte.

Harry und Meghan hätten klar gemacht, dass sie nicht abhängig von öffentlichen Geldern in ihrem neuen Leben sein wollten. "Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass es eine Übergangsphase geben wird, in der die Sussexes Zeit in Kanada und Großbritannien verbringen werden", heißt es weiter. "Das sind komplexe Angelegenheiten, die meine Familie lösen muss und es ist noch einige Arbeit zu tun, aber es ist unser Ziel, die finalen Entscheidung in den kommenden Tagen zu treffen."

Harry und Meghan wollen "finanziell unabhängig“ werden

Anlass des Krisentreffens war die Ankündigung von Harry (35) und Meghan (38), von ihrer Rolle als "Senior Royals“ zurückzutreten. Der Herzog und die Herzogin von Sussex wollen auch "finanziell unabhängig“ werden und künftig mehr Zeit in Nordamerika verbringen, wo Meghan aufgewachsen ist.

An dem Treffen auf dem Landsitz in der ostenglischen Grafschaft Norfolk sollten neben der Queen (93) und Harry auch Thronfolger Prinz Charles (71) und sein älterer Sohn Prinz William (37) teilnehmen. Meghan hält sich derzeit in Kanada auf und sollte sich möglicherweise telefonisch zu dem Treffen zuschalten.

RND/seb/lob