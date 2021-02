Queen gratuliert Harry und Meghan zum zweiten Baby

Anzeige

London. Die britische Königin Elizabeth II. (94) hat ihrem Enkel Prinz Harry und dessen Ehefrau Meghan im Namen der britischen Königsfamilie zur Schwangerschaft gratuliert. „Ihre Majestät, der Duke von Edinburgh, der Prinz von Wales und die gesamte Familie sind hocherfreut und wünschen ihnen alles Gute“, teilte der Buckingham-Palast am Sonntagabend der Nachrichtenagentur PA zufolge mit.

Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) hatten kurz zuvor bekanntgegeben, dass sie nach Sohn Archie, der im Mai zwei Jahre alt wird, ein weiteres Kind erwarten. Wann der Nachwuchs zur Welt kommen soll, hat das Paar noch nicht kundgetan - auch weitere Informationen wie das Geschlecht sind nicht bekannt.

Queen wurde vor fünf Tagen zum neunten Mal Uroma

Die Queen weilt derzeit gemeinsam mit Ehemann Philip (99), dem Duke of Edinburgh, auf Schloss Windsor nahe London. Wegen der Pandemie kann sich die königliche Familie kaum sehen. Ihr Sohn Charles, Thronfolger und Prinz von Wales, und seine Frau, Herzogin Camilla, sind meistens in ihrer Residenz Highgrove in Südwestengland.

Die Queen ist erst vor wenigen Tagen zum neunten Mal Urgroßmutter geworden. Ihre Enkelin Eugenie, Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, brachte am 9. Februar einen Sohn zur Welt. Einen Namen hat sie noch nicht bekanntgegeben.