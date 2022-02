Queen Elizabeth II. erneuert Versprechen: Sie will ihrem Volk bis zum Ende ihres Lebens dienen

Anzeige

Sandringham/London. Die britische Königin Elizabeth II. hat ihr Jahrzehnte altes Versprechen erneuert und angekündigt, ihrem Volk bis zum Ende ihres Lebens dienen zu wollen. Das teilte die 95-jährige Monarchin in einem Statement mit, das der Buckingham-Palast am Samstag, dem Vorabend ihres 70-jährigen Thronjubiläums, veröffentlichte. „Es macht mir Freude, das Versprechen zu erneuern, das ich 1947 gegeben habe, dass mein Leben immer dem Dienen gewidmet sein wird“, hieß es darin.

Seit Jahrzehnten gilt die Erklärung, die die Queen 1947, also noch vor Beginn ihrer Regentschaft abgab, als Versprechen, dass sie nicht vor Ende ihres Lebens abdanken will. Damals sagte sie in einer Ansprache: „Ich erkläre, dass mein ganzes Leben, mag es kurz oder lang sein, dem Dienen gewidmet sein soll.“

Queen feiert ihr 70-jähriges Thronjubiläum

Die Queen feiert am Sonntag ihr 70-jähriges Jubiläum auf dem Thron. Es ist der erste Jahrestag ihrer Thronbesteigung, den die 95 Jahre alte Königin ohne ihren im vergangenen Jahr gestorbenen Mann Prinz Philip begehen muss.

Elizabeths Vater Georg VI. starb am 6. Februar 1952, dadurch wurde seine älteste Tochter zur Königin. Keine Monarchin und kein Monarch vor ihr war länger auf dem Thron des Vereinigten Königreiches als Elizabeth II.