70 Jahre auf dem Thron: Meilensteine aus dem Leben der britischen Königin

London. Viele Menschen haben in ihrer gesamten Lebenszeit niemand anderen auf dem britischen Thron kennengelernt als Queen Elizabeth II. Am 8. Februar 1952 wurde sie als Nachfolgerin ihres Vaters König George VI. nach dessen Tod zur Königin gekrönt, seither ist sie das Staatsoberhaupt Großbritanniens. Nun feiert die Queen ihr 70. Thronjubiläum – und bricht zugleich mehrere internationale Rekorde.

Die Herrschaftsdauer von Elizabeth II. ist inzwischen die längste aller britischen Monarchen. Bis 2015 hatte Königin Victoria den Rekord mit 63 Jahren und sieben Monaten gehalten. Sie lebte von 1819 bis 1901 und wurde 1837 zur Königin ernannt. Am 21. April 2022 wird Elizabeth zudem 96 Jahre alt. Die noch 95-Jährige ist damit die zurzeit älteste amtierende Monarchin der Welt. Außerdem hat sie die längste Amtszeit aller derzeit lebenden Monarchen weltweit inne.

Zeitreise: Meilensteine der Regentschaft

Bildergalerie Eine Zeitreise zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. 1 von 15 1 von 15 Elizabeth Alexandra Mary wurde am 21. April 1926 geboren. Sie ist das ältere von zwei Kindern von Prinz Albert, des seinerzeitigen Herzogs von York und späteren Königs Georg VI., und dessen Ehefrau Elizabeth, Herzogin von York. @ Quelle: picture alliance / United Archiv

Britische Regierung plant Feierlichkeiten im ganzen Jahr

Anlässlich des 70. Thronjubiläums plant das britische Königshaus das ganze Jahr über Feierlichkeiten. Besonders festlich soll es im Sommer werden. Vom 2. bis 5. Juni kündigte die Regierung in London durchgehende Feste an. Geplant sind imposante Paraden, ein gigantisches Picknick, Straßenfeste sowie ein Aufgebot von Stars vor dem Buckingham-Palast. Außerdem soll ein ganz neuer Nachtisch anlässlich des Jubiläums kreiert werden. Zuckerbäcker aus dem ganzen Land können bei diesem Wettbewerb mit dem Titel „Platinum Pudding Competition for the Queen“ mitmachen.