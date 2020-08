Pst, sie weiß nix! - Schwiegersohn hält dicht über Prinzessin Annes Geburtstagsfeier

Anzeige

London. Die britische Prinzessin Anne begeht am (heutigen) Samstag ihren 70. Geburtstag. Die einzige Tochter von Königin Elizabeth II. wird wegen der Coronavirus-Pandemie keine große Feier bekommen, was ihrem nüchternen Naturell aber wohl entgegen kommt.

Der Schwiegersohn ist voll des Lobes über Anne

Ursprünglich sei ein Fest in Schottland geplant gewesen, sagte ihr Schwiegersohn Mark Tindall. Doch man habe sich etwas Anderes einfallen lassen müssen. Was, wolle er nicht verraten, weil auch Anne noch nichts davon wisse. “Ich bin sicher, wir werden als Familie etwas tun, um ihre erstaunlichen 70 Jahre zu zelebrieren. Sie ist einfach eine unglaubliche Frau in puncto Arbeit, die sie jedes Jahr schafft”, sagte Tindall der BBC.

Die aktuelle Nummer 14 der Thronfolge trägt den Titel Princess Royal und gilt als die Fleißigste im Hause Windsor. Sie engagiert sich für mehr als 300 Wohltätigkeitsorganisationen und Militäreinheiten. Ihre Landsleute schätzen die Olympiateilnehmerin von 1976 noch heute als Reitsportlerin und wegen ihres trockenen Humors.

Anne war nie eine Königstochter nach Maß

Anne wurde nach Prinz Charles und vor den jüngeren Brüdern Andrew und Edward geboren und konnte mit traditionellen Vorstellungen von der Rolle einer Königstochter wenig anfangen. "Als junge Prinzessin war ich eine große Enttäuschung für alle Beteiligten", sagte sie einmal. "Es ist unpraktisch, mit einem langen weißen Kleid und einer Krone durchs Leben zu gehen."

Zur Feier des Tages veröffentlichte der Palast bereits am Freitagabend mehrere Fotos der Princess Royal, wie ihr offizieller Titel lautet. Darauf ist die einzige Tochter von Königin Elizabeth II. (94) einmal im weißen und einmal in einem smaragdgrünen Kleid zu sehen. Auf einem dritten Foto sieht man sie ganz locker in einer karierten Bluse vor einem mächtigen Baum, neben ihr ein Spazierstock.

Prinzessin Anne ist in zweiter Ehe mit dem Marineoffizier Timothy Laurence verheiratet. Ihre Sportbegeisterung hat die Europameisterin von 1971 an ihre Tochter Zara Tindall vererbt, die als Reiterin ebenfalls Medaillen gewonnen hat. Ihr Sohn Peter Phillips hat immerhin Sportwissenschaften studiert. Schwiegersohn Mark Tindall war Rugby-Spieler.