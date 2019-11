Provokantes Bild mit ernster Message: Lena Meyer-Landrut greift sich in den Schritt

Anzeige

Anzeige

Via Instagram postet Lena Meyer-Landrut (28) immer wieder Bilder, die polarisieren. Sei es wegen ihrer Freizügigkeit oder wegen klarer Worte an ihre Hater - Lena hat noch nie ein Blatt vor den Mund genommen und genau dafür lieben sie ihre Fans. Nun postete die Sängerin ein Bild von sich, das sie breitbeinig auf einem Stuhl sitzend zeigt. Während sie mit der einen Hand ein Handy an ihr Ohr hält und frech in die Kamera guckt, befindet sich ihre andere Hand in ihrem Schritt. Doch wer hinter diesem Foto eine laszive Anspielung vermutet, irrt, denn mit dem provokanten Bild möchte Lena eine Botschaft überbringen, mit der es ihr sehr ernst ist.

Lenas Message ist vor allem eines: feministisch. Denn die Sängerin, die ihren Körper gerne zeigt - wie sie zuletzt mit einem fast durchsichtigten Kleid bei der "Bambi"-Verleihung deutlich machte - möchte deutlich machen, was sie davon hält, wenn Frauen durch eine ganz bestimmte Wortwahl diskriminiert werden. "Du hast dicke Eier (du bist mutig) Du muschi! (Du Feigling) Was ist das für ein Sprachgebrauch das männliche Geschlecht als stark und positiv zu bezeichnen und das weibliche als schwach ?! Ich finde, das können wir mal aus unseren Köpfen löschen, oder es Girls erlauben zu sagen: ‚Ich hab‘ dicke Eier.‘“, schreibt sie selbstbewusst unter der Bilderstrecke auf ihrem Kanal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Positive Reaktionen auf provokanten Post

Manchmal reichen Worte allein eben nicht aus - das hat auch Lena erkannt und ihrer Frauen-Power-Botschaft mit einem beherztem Griff in den Schritt die nötige Ausdruckskraft verliehen. Und auch wenn sich der ein oder andere Hater-Kommentar unter dem Post lesen lässt, feiert die große Mehrheit in den weit mehr als tausend Kommentaren Lena für ihr feministisches Statement.

Anzeige

RND/liz