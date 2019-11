Promis trauern um Walter Freiwald: “Es ist schrecklich”

Anzeige

Bamberg. Die Aftershow der Charityveranstaltung „Tribute to Bambi“ ist in vollem Gange, als die Nachricht vom Tod von Walter Freiwald sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Viele Promis sind geschockt. Designer Julian F.M. Stoeckel hat mit dem Verstorbenen in vielen Shows teilgenommen, beide waren im RTL-Dschungelcamp - allerdings in unterschiedlichen Staffeln. Stöckel sagte zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Ich weiß, dass Walter einigen Leuten auf den Keks gehen konnte, aber ich habe ihn als sehr lustigen und charmanten Mann kennengelernt.“ Als Freiwald vor zwei Wochen seine Krebserkrankung publik machte, habe ihm Stoeckel noch eine WhatsApp geschrieben und alles Gute und viel Kraft gewünscht. „Seiner Frau und seinen Kindern gilt nun mein aufrichtiges Beileid.“

Auch Jahrhundert-„Playmate“ Gitta Saxx zeigt sich geschockt. „Wir waren ja beide im Dschungel, und da hat er sich tapfer geschlagen.“ Es sei unfassbar traurig, dass er nun so plötzlich gestorben sei. „Das zeigt einem wieder mal, dass man für jeden Tag dankbar sein soll, an dem man aufstehen, laufen und singen kann.“

"Dass es jetzt so schnell ging, schockt mich“

Auch Musikproduzent Leslie Mandoki kannte Freiwald gut. „Es ist schrecklich. Er ist viel zu früh gestorben. Krebs ist eine ganz schlimme Krankheit. Ich werde ihn als den fröhlichen Menschen in Erinnerung halten, der er war.“

Ebenfalls tief betroffen ist Model Anna Hiltrop: „Ich habe vor ein paar Tagen noch seinen Post bei Facebook gesehen, in dem er sich für die Anteilnahme an seinem Schicksal bedankte. Dass sein Krebs nicht heilbar war, hat er ja geschrieben, aber dass es jetzt so schnell ging, schockt mich...“