Promis trauern um Karl Dall: „So was wie ihn wird’s nie wieder geben“

Die Nachricht vom Tod von Komiker Karl Dall hat bei vielen Fans und Kollegen Bestürzung ausgelöst. Sie trauern in sozialen Medien um den 76-Jährigen, der am Montag an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben ist.

Oliver Pocher veröffentlichte ein Foto mit Karl Dall bei Instagram, schrieb dazu: „Ich habe Karl Dall immer als einen herzensguten, lustigen Menschen kennengelernt! Ein weiterer Teil unserer Fernsehgeschichte (von „Verstehen sie Spaß!?“, bis zuletzt „Witzig ist witzig“) verabschiedet sich für immer...“

Der Comedian Oliver Kalkofe schrieb bei Twitter: „Jetzt ist auch Karl Dall von uns gegangen. Einer der ersten, der mich in den 70ern bei Insterburg&Co zum Lachen brachte. Gott des kauzigen Kalauers & lässigen TrashHumors. Vor allem aber ein absolutes Unikat. So was wie ihn wird’s nie wieder geben. Danke, Karl.“

Komiker Wigald Boning meldete sich bei Twitter zu Wort: „Karl war einer der angenehmsten Anarchisten, denen ich in meinem Leben begegnen durfte. Sein Tod ist eine glatte Fehlentscheidung. Einziger Trost: Die Vorstellung, wie er im Purgatorium erstmal alle beleidigt, lässt mich in der Trauer schmunzeln. Wir sehen uns wieder, irgendwo!“

Der Schriftsteller, Komiker und Kabarettist Torsten Sträter twitterte: „Karl Dall, ein weiterer großer Komiker, schlagfertig bis ins Mark, liebevoll-bösartig und immer schön gleichmäßig in alle Richtungen austeilend, ist tot. Ich erwarte, dass dieser Umstand auf der Stelle rückgängig gemacht wird.“

Dall war am Montag im Alter von 79 Jahren gestorben, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Er habe sich von einem Schlaganfall, den er vor zwölf Tagen erlitten hatte, nicht mehr erholt.