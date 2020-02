Promis trauern bei den Brit Awards um Caroline Flack

Anzeige

London. Die britische TV-Moderatorin Caroline Flack, die einst mit Prinz Harry liiert gewesen sein soll, ist am Sonntag im Alter von 40 Jahren überraschend gestorben. Das Ereignis überschattete auch die Brit Awards, die am Dienstagabend in London verliehen wurden.

Moderator Jack Whitehall eröffnete die Show gleich mit einer Gedenkrede. “Am Wochenende haben wir die schreckliche Nachricht vernommen, dass ein Mitglied unserer Brits-Familie, unsere Freundin Caroline Flack, tragisch verstorben ist”, so der 31-Jährige auf der Bühne.

Jack Whitehall moderiert die Brit Awards. © Quelle: Isabel Infantes/PA Wire/dpa

“Sie war eine freundliche und dynamische Person mit einem großen Sinn für Humor. Wir werden sie vermissen”, so Whitehall. “Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden.”

Harry Styles trägt Trauerschleife

Auf die rührende Gedenkrede folgte eine Performance von Lewis Capaldi, der seinen Song “Someone You Loved” präsentierte. Flacks Ex-Freund Harry Styles, mit dem sie 2011 kurzzeitig zusammen war, erschien mit einer schwarzen Trauerschleife an seinem Anzug. Er performte bei den Awards seinen neuen Song “Falling”.

Harry Styles trägt eine Trauerschleife am Anzug. © Quelle: Gareth Cattermole/Getty Images

Die Schauspielerin war am Sonntag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Flack stand am 4. März ein Prozess bevor, weil sie im Dezember angeblich ihren Lebensgefährten, den Tennisspieler Lewis Burton, während eines Zwischenfalls in ihrer Londoner Wohnung angegriffen haben soll. Flack stritt die Vorwürfe ab. Die Beschuldigungen hatten zu Flacks Rücktritt als Gastgeberin von “Love Island” zur Wintersaison geführt.

