Promis reagieren auf Trumps Corona-Infektion: “Wünsche das Virus nicht meinem schlimmsten Feind”

Die Nachricht der Corona-Infektion von Donald Trump beherrscht seit dem frühen Freitagmorgen weltweit die Schlagzeilen, auch zahlreiche Prominente reagieren auf die Erkrankung des US-Präsidenten. Ein Überblick.

Die Schauspielerin Alyssa Milano, die selbst an Corona erkrankt war und sehr offen mit den gesundheitlichen Folgen umgeht, schrieb bei Twitter: “Als jemand, der Covid-19 hatte und noch immer an den Folgen leidet, kann ich ehrlich sagen: Ich wünsche meinem schlimmsten Feind nicht das Virus. Bitte tragt eine Maske.”

“Star Wars”-Star Mark Hamill, der Trump in der Vergangenheit immer wieder offen kritisiert hatte, schrieb mit Blick auf die Erkrankung des US-Präsidenten: “Wenn irgend etwas Positives aus seinem positiven Test resultiert, dann wäre es, dass seine Anhänger ihre Meinungen überdenken.” Wenn sie einen Lockdown, Social Distancing und das Maskentragen akzeptieren würden, könnte das Virus eingedämmt werden, wie es von Anfang an hätte passieren sollen, so Hamill weiter. Hoffnung darauf hat er allerdings offenbar wenig: Der Tweet endet mit dem Hashtag #ButIAlsoBelieveInTheToothFairy (“Ich glaube auch an die Zahnfee”).

Andere Prominente nehmen die Corona-Infektion Trumps zum Anlass, auf das Tragen einer Maske hinzuweisen. Der Regisseur James Mangold (“Le Mans”) twitterte ein GIF, das Joe Biden zeigt, der sich einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzt. Darunter steht “Tragt eine Maske”.

Die Schauspielerin Tessa Thompson twitterte kurz nach Bekanntwerden der Infektion Trumps ebenfalls: “Erinnerung: Tragt eine Maske”.

Die Schauspielerin Kristen Johnston teilte einen Videoclip aus der Präsidentschaftsdebatte, in dem sich Trump über seinen Herausforderer Joe Biden lustig macht, der “die größten Masken, die ich je gesehen habe”, trage. Johnston schrieb dazu lapidar: “Das ist nicht gut gealtert.”

Die Nachricht von der Infektion Trumps und der First Lady Melania erschüttert die USA gut einen Monat vor der Wahl am 3. November bis ins Mark. Die beiden begaben sich nach Bekanntwerden des positiven Tests Donnerstagnacht in häusliche Quarantäne. Trump zeigt leichte Erkrankungssymptome, bestätigte sein Stabschef Mark Meadows.