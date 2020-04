Promi-Hochzeit live bei RTL: Sender überträgt Hochzeit von Laura Müller und Michael Wendler im August

Anzeige

Immer mehr Details über die Promi-Hochzeit des Jahres werden bekannt: “Let’s Dance”-Kandidatin Laura Müller (19) und Schlagersänger Michael Wendler (47) wollen sich im August in Las Vegas das Ja-Wort geben - und RTL überträgt die Zeremonie live im Fernsehen.

Im Mai starten die Vorbereitungen für die Hochzeit von Laura und und ihrem Wendler. RTL, TVNow und Vox begleiten die beiden bei der Ring-Auswahl, Junggesellenabschied und allen anderen Planungen, wie RTL berichtet. Die neue Doku-Show “Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!” ist ab 26. Mai bei TVNow zu sehen. Zu einem späteren Zeitpunkt überträgt Vox die Sendung im Fernsehen.

Im August plant RTL die Trauung live im Fernsehen zu zeigen. Bisher ist jedoch nicht klar, wie die Hochzeit in Las Vegas in Zeiten von Corona realisiert werden soll. Momentan gilt ein Einreisestopp in die USA und eine weltweite Reisewarnung des Auswärtiges Amts. Dennoch laufen die Vorbereitungen bereits: So hat sich der Wendler zum Beispiel einer Nasen-Operation aus medizinischen und kosmetischen Gründen unterzogen.

