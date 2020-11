Prinz William: Unterstützung psychischer Gesundheit von Rettungskräften wichtig wie nie

Anzeige

London. Der Prinz und die Feuerwehrleute: Prinz William setzt sich für die psychische Gesundheit von Rettungskräften in Corona-Zeiten ein. „Rettungskräfte mussten sich an neue Arbeitsumstände gewöhnen und unter diesen Bedingungen weiter jeden Tag Leben retten“, sagte der Herzog von Cambridge bei der Verleihung des „Spirit of Fire Awards 2020“.

In diesen Zeiten sei es so wichtig wie nie, dass auch Ersthelfer wüssten, wo sie Unterstützung erhalten könnten, sagte er in einer Online-Zeremonie der Wohltätigkeitsorganisation Fire Fighters Charity am Mittwoch. William verlieh einen Spezialpreis an Shilla Patel, eine Mitarbeiterin der Londoner Feuerwehr: Sie hat ein Netzwerk für die psychische Gesundheit von Rettungskräften gegründet.

William und Kate unterstützen systemrelevante Berufe

Prinz William und seine Frau Kate (beide 38) setzen sich schon seit Längerem für Mitarbeiter systemrelevanter Berufe ein. Ende Oktober überreichte das Paar im Namen der Nation eine Auszeichnung des Pride of Britain Award an den britischen Gesundheitsdienst NHS für dessen Einsatz während der Corona-Pandemie. Im April riefen William und Kate das Netzwerk „Our Frontline“ ins Leben, das Ersthelfer und Mitarbeiter im Gesundheitswesen mit psychologischer Beratung unterstützen soll.