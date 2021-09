Prinz William und Michael Bloomberg: Klimaschutz wie Mondmission angehen

Anzeige

Anzeige

London/New York. Mit einem eindringlichen Appell für besseren Klimaschutz haben sich der britische Prinz William und der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg an die Welt gewandt. „Diesmal ist nicht die Frage, ob wir den Mond erreichen können. Die Frage ist, ob wir die Erde retten können“, schrieben die Beiden am Dienstag in einem gemeinsamen Beitrag für „USA Today“ vor der Klimakonferenz COP26 im November im schottischen Glasgow.

„Das Rennen, einen Menschen auf den Mond zu schicken, brachte neue Jobs, neue Unternehmen mit sich und trieb technologische Innovationen voran, die unser aller Leben auf dem Planeten verbessert haben, noch lange, nachdem die Mond-Mission vollendet war“, hieß es in dem Beitrag. Genauso werde es beim Kampf gegen den Klimawandel kommen.

Prinz William bekommt Unterstützung von Michael Bloomberg

Mit seinem im vergangenen Jahr ausgerufenen Earthshot-Preis will William, der Herzog von Cambridge, innovative Ideen und Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels fördern. Der Name ist angelehnt an John F. Kennedys Moonshot-Projekt. Über zehn Jahre hinweg sollen jeweils fünf Gewinner mit je einer Million Pfund (umgerechnet rund 1,15 Millionen Euro) gefördert werden. Milliardär Bloomberg (78), selbst Klimabotschafter der Vereinten Nationen, unterstützt den Royal.

Anzeige

Bloomberg, der zwischen 2002 und 2013 Bürgermeister der Millionenmetropole New York war, setzt sich unter anderem mit einer Stiftung schon seit langem für den Klimaschutz ein.