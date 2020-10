Prinz William und Herzogin Kate suchen eine Haushaltshilfe - für wenig Geld

Anzeige

Es ist ein königliches Jobangebot - mit einigen Anforderungen. Das britische Königshaus sucht eine Haushaltshilfe für Prinz William und Herzogin Kate. Und zwar per Onlineinserat auf der eigenen Webseite “royalvacancies.net”. Die Stellenbeschreibung liest sich dabei fast wie jede andere, nur mit einem adeligen Anstrich. “Wir möchten eine erfahrene Person einstellen, die in den königlichen Residenzen assistiert”, notiert das Königshaus. Arbeitsplatz ist dabei der Kensington Palace, Wohnstätte von William und Kate sowie deren Kindern George, Charlotte und Louis. Soll heißen: die neue Mitarbeiterin unterstützt die leitende Haushälterin in den täglich anfallenden Aufgaben in der königlichen Residenz.

Gesucht wird eine Person, die stolz auf das ist, was sie macht. Und die vor allem, mit “einer abwechslungsreichen Arbeitsbelastung” umgehen kann. Einen gültigen Pass sollte sie oder er auch besitzen, denn es könnte auch einmal mit den Royals auf Reisen gehen. Klingt aufregend - erzählen darf man als Angestellter davon aber nicht viel. Voraussetzung für den Job ist nämlich “Diskretion zu jeder Zeit".

Königliche Haushaltshilfe verdient keine 1800 Euro im Monat

Das Angebot scheint fürstlich - das Gehalt hingegen ziemlich mickrig. 19.140 Pfund (umgerechnet rund 21.000 Euro) winken laut dem englischen Boulevarblatt “Mirror” als Anfangsgehalt, also noch nicht einmal 1800 Euro pro Monat. Eine Quelle zu der Summe nannte das Magazin jedoch nicht.

Wem das alles zusagt, kann sich noch bis Samstag, 7. November, online bewerben - und darf eventuell schon zur Weihnachtszeit für die Herzogin und den Herzog von Cambridge Weihnachtsplätzchen backen.