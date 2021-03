Prinz Philip nach Herz-Operation erneut in anderes Krankenhaus verlegt

Anzeige

London. Der 99 Jahre alte Prinz Philip ist nach seinem medizinischen Eingriff am Herzen erneut verlegt worden. Er sei am Freitag vom St. Bartholomäus-Krankenhaus wieder zurück ins King Edward VII.-Krankenhaus gebracht worden, heißt es in einer Mitteilung des Buckingham-Palasts. Dort werde er zunächst für einige weitere Tage zur Behandlung bleiben.

Am Donnerstag hatte das Königshaus mitgeteilt, dass der Mann von Königin Elizabeth II. „einen erfolgreichen Eingriff wegen einer Vorerkrankung am Herzen überstanden“ habe. Der Eingriff fand am Mittwoch statt.

Prinz Philip war vor gut zwei Wochen in eine Privatklinik eingeliefert und später in ein Herzzentrum verlegt worden. Er war in den vergangenen Jahren mehrfach aus verschiedenen Gründen in Kliniken behandelt worden, hatte sich aber immer wieder erholt.