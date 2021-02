Prinz Philip muss bis Anfang nächster Woche im Krankenhaus bleiben

Anzeige

Prinz Philip (99) wird noch bis Anfang nächster Woche in einem Londoner Krankenhaus bleiben müssen, wie am Freitag aus dem Palast verlautete. Seine Ärzte handelten aus „großer Vorsicht“, der Mann der britischen Königin Elizabeth II. sei aber „guter Dinge“, berichteten britische Medien unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.

Philip war am Dienstag auf ärztlichen Rat hin in das Krankenhaus eingewiesen worden. Er sollte dort mehrere Tage für „Beobachtung und Ruhe“ bleiben, wie es zunächst hieß. Einen Zusammenhang zum Coronavirus gibt es Insiderquellen zufolge nicht – Queen Elizabeth II. (94) und ihr Ehemann hatten beide im Januar bereits eine erste Corona-Impfung bekommen.

Philip war zuletzt im Dezember 2019 in dem privaten Krankenhaus eingewiesen gewesen. Damals wurde er wegen einer Vorerkrankung behandelt.

Philip wird im Juni 100. Sollten es die Corona-Beschränkungen zulassen, will der Palast den Geburtstag feierlich begehen. Der 99-Jährige ist der am längsten dienende Gemahl einer Monarchin in der britischen Geschichte. Königin und Prinz haben vier Kinder, acht Enkel und neun Urenkel.