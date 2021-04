Prinz Philip: So trauert die Welt um den Herzog von Edinburgh

Anzeige

London. Prinz Philip ist am Freitagmorgen, 9. April 2021, im Alter von 99 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Das hat die britische Königsfamilie in einem Statement am Mittag mitgeteilt. Vor seinem Tod hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste deswegen vor einigen Wochen am Herzen operiert werden. Im Juni hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Der Sohn von Prinz Philip, Prinz Charles, ließ gemeinsam mit seiner Frau Camilla über ihren offiziellen Instagram-Account dieselbe Nachricht zum Tod seines Vaters verbreiten, wie sie auch schon vom britischen Königshaus mitgeteilt wurde. „In tiefer Trauer hat Ihre Majestät, die Königin, den Tod ihres geliebten Mannes, Seiner Königlichen Hoheit, des Prinzen Philip, Herzog von Edinburgh, verkündet“, heißt es dort identisch. Auch Prinz William mit seiner Familie teilte diese Nachricht bei Instagram.

Beileidsbekundungen kommen auch von anderen europäischen Königshäusern: Das norwegische Königshaus hat der britischen Königin Elizabeth II. und ihren Angehörigen sein Beileid zum Tod von Prinz Philip ausgedrückt. Die Familie von König Harald (84) habe die Botschaft mit großer Trauer erhalten, dass der Ehemann der Queen im Alter von 99 Jahren gestorben sei, teilte der Osloer Hof am Freitag mit. Man sei in Gedanken bei der Königin und ihrer Familie, erklärte Harald. „Unser Beileid gilt auch dem britischen Volk.“ Wie aus einer Mitteilung des Königshauses hervorging, sollten die Flaggen am Schlossbalkon in Oslo sowohl am Freitag als auch am Tag der Beerdigung auf halbmast gesetzt werden.

Schwedischer König: „Prinz Philip ist ein guter Freund gewesen“

„Prinz Philip ist über viele Jahre ein guter Freund unserer Familie gewesen, eine Freundschaft, die wir sehr geschätzt haben“, erklärte Schwedens König Carl XVI. Gustaf (74) am Freitag in einer Stellungnahme. Philips Einsatz für sein Land sei ein Vorbild für alle. „Wir sprechen Ihrer Majestät der Königin, der königlichen Familie und der Bevölkerung Großbritanniens unser Beileid aus.“ Prinz Philip, der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., ist im Alter von 99 Jahren gestorben, wie der Buckingham-Palast am Freitag in London mitteilte.

Premierminsiter Boris Johnson: „Große Trauer“

Auch Premierminister Minister Boris Johnson hat seine Trauer ausgedrückt. „Mit großer Trauer“ habe er die Nachrichten von seinem Tod aus dem Buckingham Palace erhalten. „Er war der dienstälteste Gemahl in der Geschichte, einer der letzten Überlebenden in diesem Land, der im Zweiten Weltkrieg gedient hat, wo für seine Tapferkeit geehrt wurde.“

Der deutsche Botschafter in London, Andreas Michaelis, schrieb auf Twitter: „Es ist ein großes Privileg, dass er uns bei so vielen Gelegenheiten in Deutschland besucht und uns geholfen hat, eine sehr enge Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland aufzubauen“. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. werde sehr vermisst werden. Seine Gedanken seien bei der Queen und ihrer Familie, so der Botschafter. Der Herzog von Edinburgh war am Freitag mit 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben.