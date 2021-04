Im Kreise seiner Liebsten: Königshaus veröffentlicht neue Fotos von Prinz Philip

Das Foto zeigt die britische Königin Elizabeth II. und ihren Mann Prinz Philip, den Herzog von Edinburgh, mit ihren Urenkelkindern. Abgebildet sind (l-r) Prinz George, Prinz Louis, der von Queen Elizabeth II. gehalten wird, Savannah Phillips (hinten), Prinzessin Charlotte, der Herzog von Edinburgh, Isla Phillips, die Lena Tindall hält, und Mia Tindall. © Quelle: The Duke and Duchess Of Cambridg