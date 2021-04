Harry und Meghan trauern um Prinz Philip: „Du wirst schwer vermisst werden“

Anzeige

Prinz Philip ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Und während im Laufe des Tages bereits aus aller Welt Trauerbekundungen öffentlich gemacht wurden, ließ eine lange auf sich warten: die von Philips Enkel Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan.

Doch nun kondolieren auch die beiden in die USA ausgewanderten Royals auf ihrer Webseite archewell.com: Dort erschien am Freitagabend eine Botschaft mit den Worten: „Du wirst schwer vermisst werden.“ Darüber stand: „In liebevoller Erinnerung an seine königliche Hoheit, den Herzog von Edinburgh“ sowie seine Lebensdaten 1921 bis 2021.

Video Tod von Prinz Philip versetzt Großbritannien in Trauer: „Niemand kennt die Queen ohne ihn“ 5:48 min Prinz Philip ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Im Video spricht Korrespondentin Katrin Pribyl über den Tod des Ehemanns von Queen Elizabeth II. © RND

Ob Prinz Harry und Herzogin Meghan auch zur Beerdigung nach Großbritannien kommen werden, ist noch unklar.