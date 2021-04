Harry und Meghan werben für gerechtere Verteilung von Impfstoffen

Anzeige

Anzeige

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan setzen sich für eine gerechtere Verteilung von Corona-Impfstoffen auf der Welt ein. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben die Schirmherrschaft für ein Projekt der Non-Profit-Organisation Global Citizen übernommen, das die Lieferung von Vakzinen an Angestellte im Gesundheitsbereich in den ärmsten Ländern der Welt erreichen will.

Wie Global Citizen am Dienstag mitteilte, werden Harry und seine schwangere Frau auch am Benefiz-Konzert „Vax Live: The Concert to Reunite the World“ am Sonntag in Los Angeles teilnehmen. Ausgestrahlt werden soll es am 8. Mai. Moderieren wird Selena Gomez, Stars wie Jennifer Lopez und die Foo Fighters treten auf.

Frankreichs Präsident Macron will mindestens 500.000 Impfdosen spenden

Global Citizen will 19 Milliarden US-Dollar und konkrete Spendenzusagen für die Lieferung von Impfstoffen in ärmere Länder über das internationale Covax-Programm sammeln. Bei der Veranstaltung sollen auch US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zu Wort kommen. Macron kündigte eine sofortige Spende von 100.000 Impfdosen und mindestens 500.000 bis Juni an. „Heute rufe ich alle meine Kollegen auf, sich diesem Impuls anzuschließen und bei Vax Live eine Zusage zu machen“, hieß es in einer Erklärung.