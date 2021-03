Prinz Harry und Herzogin Meghan erwarten eine Tochter

Anzeige

Los Angeles. Das zweite Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan wird ein Mädchen. Das sagte das Paar in einem am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des US-Senders CBS. Die beiden haben bereits einen Sohn, Archie, der im Mai zwei Jahre alt wird. „Ich bin einfach dankbar“, sagte Harry. „Einen Jungen zu haben und ein Mädchen, was kann man mehr wollen?“ Die beiden wollten es aber bei zwei Kindern belassen, sagten sie. Sie erwarteten das Baby im Sommer.

Im November 2020 hatte Meghan in einem Gastbeitrag für die „New York Times“ mitgeteilt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten habe. Zu Beginn des Interviews präsentierte Meghan ihren Babybauch.