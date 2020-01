Harry und Meghan wollen sich von royalen Pflichten zurückziehen

Anzeige

Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan wollen sich von den royalen Verpflichtungen des britischen Königshauses zurückziehen und „finanziell unabhängig“ werden. Das gab das Paar in einer Mitteilung auf Instagram am Mittwoch bekannt.

Gerade erst ist das Paar von einer längeren Pause aus Kanada zurückgekommen – und jetzt diese Nachricht. Der Entscheidung seien mehrere Monate der Reflektion und Diskussionen vorausgegangen, heißt es in dem Post. Nun hätten sie sich entschieden, dieses Jahr „einen Übergang zu vollziehen, indem wir eine progressive neue Rolle innerhalb dieser Institution herausarbeiten“.

Sie wollen zu „Senior“-Mitgliedern der royalen Familie werden und trotzdem die Queen noch bei ihren Aufgaben unterstützen. Ziel sei, in Zukunft sowohl in Großbritannien als auch in den USA Zeit zu verbringen. „Diese geografische Ausgewogenheit ermöglicht es uns, unseren Sohn für die königliche Tradition zu sensibilisieren, in die er hineingeboren wurde, und gleichzeitig unserer Familie den Raum zu geben, sich auf das nächste Kapitel zu konzentrieren, einschließlich der Gründung unserer neuen Wohltätigkeitsorganisation“, schreiben Harry und Meghan auf Instagram. Für die Zukunft planen sie, auch weitere Details zu den Plänen preisgeben.

