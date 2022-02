Mit Pokal und Cappy: Prinz Harry besuchte Super-Bowl-Gewinner in der Kabine

Anzeige

Unter den vielen Promis, die am Sonntagabend den Super Bowl, das Finale der US-Footballliga NFL, live im Stadion im kalifonischen Inglewood verfolgten, war auch Prinz Harry. Ohne Ehefrau Meghan, dafür in Begleitung seiner Cousine Prinzessin Eugenie beobachtete der 37-Jährige den Erfolg der Los Angeles Rams gegen Cincinnati Bengals von der Tribüne aus.

Dass er den erfolgreichen Stars um Matthew Stafford, Cooper Kupp und Aaron Donald anschließend noch sehr viel näher kam, beweisen Fotos, die die Rams am Dienstag bei Twitter veröffentlichten. Darauf ist Prinz Harry in der Teamkabine mit dem Super-Bowl-Pokal, der Vince Lombardi Trophy, und im Gespräch mit dem Besitzer der Rams, dem Milliardär Stan Kroenke, zu sehen. Für welches Team sein Herz schlug, wird ebenfalls deutlich: Er trägt ein Cappy der Rams. Zu den Fotos schrieb der NFL-Club „Feelin‘ like royalty“, auf Deutsch etwa: „Wir fühlen uns wie Könige“.

Im Stadion war der britische Royal, der seit 2020 in Los Angeles lebt, in prominenter Gesellschaft: Unter anderem Jennifer Lopez und Ben Affleck, Heidi Klum, Kanye West, Katy Perry und Orlando Bloom verfolgten das Spiel live vor Ort.