Prinz Ernst August verklagt seinen Sohn: Er will die Marienburg zurück

Hannover. Eigentlich hatte Prinz Ernst August (66) die Marienburg in der Region Hannover seinem Sohn, Ernst August Erbprinz von Hannover (37), vermacht. Doch nun fordert der Vater die Marienburg, das Hausgut Calenberg in der Gemeinde Pattensen-Schulenburg sowie das Fürstenhaus Herrenhausen in Hannover für sich zurück. Eine entsprechende Klage wurde dem 37-Jährigen Ernst August Erbprinz von Hannover zugestellt, wie das Landgericht Hannover mitteilt und die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet. Den Anspruch auf Rückübertragung stütze Prinz Ernst August demnach auf den Widerruf einer Schenkung.

Der Vater wirft dem Sohn laut Landgericht so einiges vor: Er habe seinem Sohn den Grundbesitz in den Jahren 2004 und 2007 im Wege vorweggenommener Erbfolge geschenkt. Doch danach habe sich Ernst August Erbprinz von Hannover „schwerwiegend an den Rechten, Rechtsgütern und Interessen des Klägers vergriffen“. Der 37-Jährige soll laut Vorwurf hinter dem Rücken seines Vaters versucht haben, das Vermögen des Hauses Hannover unter seine Kontrolle zu bringen. Außerdem soll er geplant haben, die Marienburg gegen den erklärten Willen des Vaters an das Land Niedersachsen zu verschenken.

Vorwurf: Ernst August Erbprinz von Hannover soll seinen schwerkranken Vater vernachlässigt haben

Prinz Ernst August wirft seinem Sohn in der Klage weiterhin vor, ihn zur „blinden“ Unterzeichnung einer Vollmacht verleitet zu haben, mit der im Grundbuch vermerkte Rückübertragungsansprüche gelöscht worden seien. Und dann soll sich der 37-Jährige auch noch unrechtmäßig im Familienbesitz stehende Kunstwerke und Antiquitäten aus der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel und aus dem Historischen Museum Hannover angeeignet haben.

Dann wird es „laut Klageschrift“ persönlich: Ernst August Erbprinz von Hannover soll seinen schwerkranken und abgeschieden in einem Forsthaus in Österreich lebenden Vater, so lautet dessen Vorwurf, vernachlässigt und von diesem eingeforderte Unterstützung abgelehnt haben. Daraufhin sei es zu Auseinandersetzungen des Klägers mit der Polizei und zu seiner zeitweiligen Festnahme gekommen.

Den Streitwert seiner Klage setzt Prinz Ernst August mit rund 5 Millionen Euro an. Mit der Klagezustellung hat das Gericht das schriftliche Vorverfahren angeordnet. Das heißt, dass der Beklagte nunmehr seine Verteidigungsabsicht anzeigen und zunächst schriftlich auf die Klage erwidern kann. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung ist noch nicht bestimmt.