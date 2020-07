Prinz Ernst August nach Vorfall in Österreich in Psychiatrie eingewiesen

Anzeige

Anzeige

Grünau. In Grünau im Almtal (Oberösterreich) ist es im Jagdhaus von Ernst August von Hannover offenbar zu turbulenten Szenen gekommen. Wie die “Kronen Zeitung” berichtet, soll der Prinz nach eigenen Angaben von Polizisten geschlagen und danach in die Psychiatrie eingewiesen worden sein.

Laut Polizeiprotokoll habe Ernst August in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr einen Notruf abgesetzt: Er liege im Graben und werde ermordet - es gehe ihm schlecht. Die Beamten fanden dann tatsächlich zwei Personen: Einen Mann und eine Frau - von Ernst August jedoch fehlte jede Spur.

Die Polizei traf den Prinzen letztendlich in seinem Jagdhaus in Grünau an. Dort soll er gereizt auf den Mann und die Frau reagiert haben, die mit der Polizei mitgekommen waren, berichtet die Zeitung. Er sei aus dem Haus gestürmt und habe das Paar des Grundstücks verwiesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Polizei fixiert Ernst August

Im Haus soll Ernst August den Beamten erzählt haben, dass der Mann ihn schon dreimal habe töten wollen, indem er ihm seine Medikamente nicht gab. Laut Polizeiprotokoll sei Ernst August immer aggressiver geworden und habe einen der beiden Beamten am Kopf gepackt. Der Polizist soll ihm daraufhin einen Abwehrstoß versetzt haben. Dann soll der Prinz mit einem 30 Zentimeter langen Messerschleifer gedroht haben. Auch diesen schlugen die Beamten Ernst August aus der Hand und fixierten ihn am Boden.

Anzeige

Nur wenige Sekunden später habe der Prinz dann einem Beamten ins Gesicht geschlagen. Daraufhin sei er wieder fixiert worden und auf Anordnung eines inzwischen eingetroffenen Arztes in die Psychiatrie nach Vöcklabruck eingeliefert worden.

War alles doch ganz anders?

Ernst August selbst stellt den Fall jedoch ganz anders dar. Der “Kronen Zeitung” berichtete er: “Ich hatte eine Unterzuckerung, wählte deswegen den Notruf. Ich sagte, dass sie sich beeilen sollen, weil es mir sehr schlecht geht. Warum aber die Polizei mitgekommen ist, weiß ich nicht.” Die Beamten seien ohne Grund auf ihn losgegangen.

Daraufhin habe sich Ernst August gewehrt: “Ich hab wahrscheinlich zurückgeboxt. Ich war so erstaunt. So ein unverschämter Lümmel.” Die Polizisten hätten dem 66-Jährigen dann Handschellen angelegt und seine Hose heruntergezogen. “Anschließend haben sie mich durch den Raum geschleift.”

Der Prinz droht jetzt mit Klagen gegen die Polizei und die Psychiatrie. “Auf einmal soll ich der Schuldige sein? Ich bin unschuldig, war nie handgreiflich”, so der 66-Jährige.