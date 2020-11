Prinz Charles und Camilla kommen zum Volkstrauertag nach Berlin

Anzeige

Berlin. Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau, Herzogin Camilla, besuchen die zentrale Gedenkveranstaltung in Berlin zum Volkstrauertag am 15. November. Der Besuch erfolge auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, teilte die britische Botschaft am Dienstag mit.

Charles und Camilla nehmen an der Kranzniederlegung an der Neuen Wache in Berlin-Mitte und anschließend an der Gedenkstunde im Bundestag teil. Bei der Gedenkveranstaltung wird auch Charles eine Rede halten. Der diesjährige Volkstrauertag sei der deutsch-britischen Freundschaft gewidmet, so die Botschaft.

Erster Besuch dieser Art

Nach ihren Angaben ist es das erste Mal, dass ein Mitglied des britischen Königshauses an der zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in Deutschland teilnimmt. Charles und Camilla waren zuletzt im Mai 2019 zu Besuch in Deutschland. Seit 1962 war Charles mehr als dreißig Mal in Deutschland, sowohl offiziell als auch privat.