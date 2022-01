Welche Titel Prinz Andrew verliert – und welche er behalten darf

Anzeige

London. Queen Elizabeth II. hat ihrem in den USA unter Missbrauchsverdacht stehendem Sohn Prinz Andrew militärische Dienstgrade und königliche Schirmherrschaften entzogen. Der Schritt sei mit Zustimmung der Königin erfolgt, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag in einem kurz gehaltenen Statement mit. Der Herzog von York werde weiterhin keine öffentlichen Verpflichtungen übernehmen und sich in dem Prozess als privater Bürger verteidigen, erklärte der Palast.

Laut der britischen „Daily Mail“ werden Prinz Andrew zwölf militärische Titel aberkannt, vier Titel darf er behalten.

Diese Titel verliert Prinz Andrew

Ehrenkommodore der Royal Air Force Station Lossiemouth

Chefkommodore der Luftwaffenflotte

Oberst der Grenadiergarde

Oberst der Infanterie der Prinzessin Louise von Kanada

Oberst der York-Rangers der Königin (1. Amerikanisches Regiment)

Oberst der königlichen Highland-Infanterie

Oberst des königlichen irischen Regiments (83. und 87. Regiment, sowie das Ulster-Verteidigungsregiment)

Oberst des logistischen Regiments der königlichen Armee von Neuseeland

Oberst des Schulkorps für Kleinwaffen

Oberst der königlichen Lanzenträger

Königlicher Oberst der Highland-Infanterie (2. Bataillon, königliches Regiment von Schottland)

Oberst des Yorkshire-Regiments

Diese Titel darf Prinz Andrew behalten

Herzog von York

Rang eines Vizeadmirals in der Marine

Besitzer des Hosenbandordens

Staatsrat

Giuffre wirft Andrew mehrfachen sexuellen Missbrauch vor

Die Klägerin Virginia Giuffre wirft Andrew vor, sie als 17-Jährige mehrmals sexuell missbraucht zu haben. Den Sohn von Queen Elizabeth II. hätten ihr der mittlerweile gestorbene Financier Jeffrey Epstein und dessen einstige Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell, die zuletzt verurteilt wurde, vorgestellt, hieß es in einer Zivilklage vom August, die Virginia Giuffre in den USA gegen den Prinzen einreichte.

Andrew hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Trotzdem machte ein US-Zivilgericht am Mittwoch den Weg für einen Prozess frei.