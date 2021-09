Prinz Andrew: Richter bestätigt Überstellung von Missbrauchsklage

Anzeige

New York. Ein US-Bundesrichter hat die Zustellung der Klageschrift wegen sexuellen Missbrauchs an den britischen Prinzen Andrew bestätigt. Der am Dienstag veröffentlichte Schritt von Richter Lewis Kaplan macht den Weg für das weitere rechtliche Prozedere frei. Den Gerichtsdokumenten zufolge hatte Andrew die rechtmäßige Zustellung der Klageschrift bis vor einer Woche infrage gestellt. Drei Tage später unterzeichneten Anwälte eine Übereinkunft.

Die US-Bürgerin Virginia Giuffre wirft dem Prinzen vor, sie 2001 mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Damals war sie 17 Jahre alt und und wurde nach eigenen Angaben vom inzwischen verstorbenen US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein zum Sex mit Andrew gezwungen. Im August reichte Giuffre in den USA Klage gegen den Prinzen ein. Der 61-Jährige hat die Vorwürfe wiederholt bestritten.

Die Zustellung der Klageschrift ist normalerweise eine Routineangelegenheit. Falls der Beklagte im Ausland lebt, kann es allerdings kompliziert werden. Ein Richter muss bestätigen, dass der Beklagte angemessen über die Vorwürfe informiert ist und ausreichend Zeit für eine Antwort hat. Die Frist für Prinz Andrew läuft bis 29. Oktober. Sein Anwalt Andrew Brettler argumentiert, dass der Prinz gar nicht verklagt werden dürfe, weil dieser bei der Beilegung eines früheren Rechtsstreits von jeglicher Haftung befreit worden sei. Das entsprechende Dokument von 2009 ist allerdings unter Verschluss.