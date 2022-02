Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew: Mutmaßliches Opfer soll im April unter Eid aussagen

Anzeige

London. Im Missbrauchsverfahren gegen Prinz Andrew (61) sagt auch die ihn beschuldigende Virginia Giuffre unter Eid aus. Wie die Nachrichtenagentur PA am Mittwoch meldete, werden Andrews Anwälte die Frau im April befragen. Ein genaues Datum sowie der Ort wurden zunächst nicht bekannt.

Giuffre wirft dem zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth II. (95) vor, sie vor gut 20 Jahren als Minderjährige mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Sie sei vom US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein und dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell dazu gezwungen worden. Andrew weist die Vorwürfe strikt zurück.

Andrew soll am 10. März an einem „neutralen Ort“ in London unter Eid vor Giuffres Anwälten aussagen. Die Befragung soll laut PA zwei Tage dauern. Bis zum 28. Juli müssen sich beide Seiten entscheiden, ob sie es auf einen Zivilprozess ankommen lassen wollen.

Dieses Verfahren würde dann vermutlich im Herbst in New York beginnen. Auch eine außergerichtliche Einigung, für die Andrew der Klägerin mehrere Millionen Pfund zahlen müsste, ist noch möglich.